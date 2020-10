Confirman 8 reinfecciones de Covid-19 en Aguascalientes

Compartir esta publicación













En Aguascalientes, ocho personas se han reinfectado de Covid -19, señaló el infectólogo, Francisco Márquez. “Se ha tenido un registro de ocho personas, tanto en el sector público como privado, son personas que tuvieron pruebas positivas, después pruebas negativas y nuevamente tuvieron pruebas positivas y algunos con cuadro clínico”, dijo.

Francisco Márquez mencionó que los pacientes que se reinfectaron de Covid -19 son personas jóvenes, que fueron de nuevo positivo en semanas o meses.

“Vuelve a ser la misma historia, no sabemos quién en el recontagio va a ser una forma grave, entonces por eso no hay que exponerse y la mejor forma que tenemos es el uso del cubrebocas”. En el marco del homenaje a los médicos que han fallecido por Covid-19, recomendó a la población acatar todas las medidas sanitarias.

“Es importante evitar todas las actividades sociales, no estamos en contra de la productividad, no estamos en contra del trabajo, pero si tenemos que evitar, prohibir todas las actividades no esenciales, fiestas, bodas, bautizos, reuniones masivas no deberían llevarse, así sean actividades culturales, deportivas no deberían llevarse a cabo por la seguridad de las personas, no se puede dejar en la responsabilidad de los individuos el bienestar de la comunidad”, agregó.

El infectólogo precisó que el número de casos están ascendiendo en Aguascalientes “quizás sean sólo días para que tengamos ya, si nos están avisando que en la cocina hay fuego, entonces queremos esperar a que esté incendiado el comedor para prender la alerta. Yo creo que el compromiso debe empezar, ya Chihuahua ya lo hizo ya está cerrando actividades para proteger a la población, tienen ellos un mayor incremento de casos, si, pero para que entrar en la crisis si podemos disminuirla o evitarla”, finalizó.

