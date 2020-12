‘Covito’, el perro que espera a su amo fallecido en el Hospital General

Compartir esta publicación













Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, este es el caso de “Covito”. Su dueño falleció a causa del Covid-19 en el Hospital General “Solidaridad”, pero su fiel compañero -un pequeño perro criollo- lo sigue esperando fuera del nosocomio, el personal médico que trabaja en los hospitales General y Covid lo adoptó.

Para el personal de Salud de este nosocomio y la Unidad Covid-19 se han transformado, y no es para menos luego de horas de arduo trabajo el ir y venir de un pasillo a otro tiene su recompensa, ya que al salir se encuentra con “Covito” meneando su colita y acompañando de una puerta a la otra.

“Covito” ya tiene más de un mes en este hospital, tiempo que ha transcurrido desde que su dueño perdió la vida por coronavirus, ganándose el cariño de todo el personal de Salud que lo alimenta e incluso de los familiares de los pacientes internados, a quienes también hace compañía.

TE PUEDE INTERESAR: Joven de 14 años muere por ataque de perro pastor alemán

“A nosotros este perrito nos da mucha felicidad, siempre que nos ve nos acompaña del área Covid al Hospital General y se regresa, siempre nos encamina, y dan las 5 de la mañana y está parado en la Puerta Covid o en la puerta de Urgencia del hospital General”, dijo Dulce, quien es intendente de esta área.

Dijo que el perro llegó pequeño a esta unidad ganándose el corazón de todas las personas, ya que es un perro muy dócil, corriendo siempre de una puerta a otra para ver si sale su dueño.

Los trabajadores de este hospital le colocaron una caja de cartón para que Covito se proteja del frío, por lo que siempre están atentos de él, incluso cuando ven una persona nueva entre los pasillos, y le toma fotos, lo primero que hace el guardia de Seguridad es salir y pedir que no llamen a la “perrera” -Centro Antirrábico, ya que es parte del Hospital General “Solidaridad”.

Los trabajadores aseguran que pasa horas frente a las puertas y de entre sus ojos resbalan lágrimas cuando ve que salen personas y su dueño no, pero él no comprende que ya no está en este mundo terrenal.

Aunque sus actuales dueños lo quieren mucho, “Covito”, espera paciente entre las puertas de este hospital a su propietario, quien nunca saldrá.

HISTORIAS DEL COVID

El personal del hospital se encariñó con el perrito.

A diario, sigue al personal de salud, como a la espera de noticias.

Una caja de cartón es la zona de descanso de “Covito”.El amor de “Covito” por su amo va más allá de la muerte. FOTOS: EMMA TREVIÑO/EL MAÑANA