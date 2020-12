Acapara Covito titulares de medios internacionales

Compartir esta publicación













La historia de Covito, el perro que espera a su amo fallecido por covid afuera del hospital General de Nuevo Laredo, cautivó a los lectores de El Mañana, que pronto creció la popularidad del fiel perrito que logró cruzar fronteras y países acaparando tripulares de medios nacionales internacionales.

El perrito de raza criolla toco el corazón de personas en México y países de Sudamérica. El Tiempo de Colombia, La prensa Gráfica de El Salvador, Infobae América de Argentina, El Universo de Ecuador, La Nación de Costa Rica, fueron medios que compartieron la tierna historia de Covito.

LA HISTORIA

Su dueño falleció a causa del Covid-19 en el Hospital General “Solidaridad”, pero su fiel compañero -un pequeño perro criollo- lo sigue esperando fuera del nosocomio, el personal médico que trabaja en los hospitales General y Covid lo adoptó.

El ahora famoso “Covito” ya tiene más de un mes en este hospital, tiempo que ha transcurrido desde que su dueño perdió la vida por coronavirus, ganándose el cariño de todo el personal de Salud que lo alimenta e incluso de los familiares de los pacientes internados, a quienes también hace compañía.

“A nosotros este perrito nos da mucha felicidad, siempre que nos ve nos acompaña del área Covid al Hospital General y se regresa, siempre nos encamina, y dan las 5 de la mañana y está parado en la Puerta Covid o en la puerta de Urgencia del hospital General”, dijo Dulce, quien es intendente de esta área.

Dijo que el perro llegó pequeño a esta unidad ganándose el corazón de todas las personas, ya que es un perro muy dócil, corriendo siempre de una puerta a otra para ver si sale su dueño.

Los trabajadores aseguran que pasa horas frente a las puertas y de entre sus ojos resbalan lágrimas cuando ve que salen personas y su dueño no, pero él no comprende que ya no está en este mundo terrenal.

El personal del hospital se encariñó con el perrito.

A diario, sigue al personal de salud, como a la espera de noticias.

Una caja de cartón es la zona de descanso de “Covito”.El amor de “Covito” por su amo va más allá de la muerte.

Por los tiempos que vivimos debido a la pandemia, la época navideña covito acaparó medios y portales nacionales e internacionales

Medios de México como el Heraldo de México, El Diario Noreste de Veracruz, Posta, Pausa.MX, el siglo de Torreón, Sopitas.com, por mencionar algunos, compartieron con sus seguidores la historia del perrito “neolaredense”, misma que fue muy bien recibida por sus respectivos lectores.

Medios regionales también compartieron a Covito

