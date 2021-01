Covito viajará a New Jersey, esperan una buena familia para el: FOTOS

Compartir esta publicación













Ataviado con su sarape mexicano Covito esperaba paciente en el estacionamiento de una Clínica de Animales de donde partió ayer rumbo a San Antonio en donde lo espera 3 Hearts 4 Paws Animal Rescue, a NJ Non-Profit Organization en donde lo recibirán con una bandera Estadounidense.

A Covito le conseguirán una familia; una nueva vida, luego de semanas de esperar a su amo que falleció en el Hospital General de Nuevo Laredo, por Covid-19.

“Bautizado”, como Covito por los trabajadores sanitarios. El canino es considerado una gran celebridad para sus rescatistas por lo que serán muy cuidadosos al momento de elegir a la que será su familia.

No es para menos, su historia se dio a conocer a nivel mundial y todos desean tenerlo. COVITO: EL PERRO VIRAL DE NLD En diciembre del año pasado, la historia de Covito se hizo viral en México y otras partes del mundo al conmover a la gente con su lealtad.

Originalmente Covito esperó a su amo al exterior del Hospital General, quien se encontraba internado ahí por complicaciones del Covid-19, lamentablemente el hombre falleció y el pequeño can permanecía a la espera de su amo, recorriendo los pasillos entre una puerta y otra, por lo que fue arropado por los trabajadores de salud

Antonieta Garza fue quien se encargó en Nuevo Laredo de llevarlo a la veterinaria Wameru en donde le aplicaron sus vacunas y fue esterilizado para ya no tener más crías”, dijo Ancira quien fue encargada de llevarlo a la empresa de transporte Paws (garras) on board rescue support” a San Antonio rumbo a su destino, New Jersey.

Se espera que pronto tengamos noticias de Covito ya que este viviendo con su nueva familia.

