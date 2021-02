Crean piñata de Vicente Fernández con todo y ¡mano larga!

El cantante Vicente Fernández protagonizó una gran polémica en días pasados, cuando una joven reveló un video de TikTok en el que se observa cómo el intérprete la tocó de manera inapropiada.

El notorio acoso sexual no pasó desapercibido e hizo estallar a los usuarios de redes sociales, quienes de inmediato reprobaron el actuar del “Charro de Huentitán”.

El escándalo alrededor del artista no parece culminar porque ahora la famosa Piñatería Ramírez creó la figura de “Chente Mano Larga”, en referencia a las agresiones del famoso contra las víctimas.

Un video desenmascaró a Vicente Fernández

El revuelo sobre el acoso sexual de Vicente Fernández hacia una joven surgió luego de que ella revelara una grabación a través de la plataforma TikTok.

En el video se observa cómo ella se fotografío junto al intérprete de “La Ley del Monte”. Ese momento fue aprovechado por el hombre de 80 años para rodearla con el brazo y tocarle un seno.

Desafortunadamente ese caso no fue el único, pues días más tarde otra mujer mostró una fotografía con el mismo patrón de comportamiento proveniente del cantante de música ranchera.

“Chente Mano Larga” ya generó conmoción en redes

La Piñatería Ramírez, famosa por crear figuras de acuerdo con los temas de coyuntura del medio del espectáculo, no perdió la oportunidad y generó la piñata de “Chente Mano Larga”.

La imagen fue difundida en las redes sociales oficiales del negocio y muestra a un Vicente Fernández con traje negro, botas de charro y camisa amarilla.

Adicionalmente, la mano derecha de la figura es considerablemente más grande que el resto del cuerpo y con ella rodea a las personas a la altura de los senos.

The Chicanos in my TikTok are more concerned with #VicenteFernandez getting #metoo’d than caring about #InagurationDay2021 lol they are tottally unphased that #trumpgone and he is no longer my president, althout Trump was #NotMyPresident @GustavoArellano pic.twitter.com/mO8ISqrLuF

— Zee (@ArtZulma) January 20, 2021