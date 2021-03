Crece con la pandemia abandono de abuelitos

La gran mayoría de las personas de la tercera edad refieren que son ignorados, no los toman en cuenta para algunas decisiones

La pandemia del coronavirus trajo un incremento en el abandono de los abuelitos, de dos casos mensuales se incrementaron hasta siete. La gran mayoría de estos adultos mayores fueron dejados a sus suerte por sus hijos al emigrar al interior del país y algunos a los Estados Unidos.

“Este miércoles acudimos al albergue municipal y nos encontramos con algunos abuelitos que han llegado por su propio pie, abandonados por su familia; la verdad sí se ha incrementado esta problemática, pero hemos podido integrarlos por medio de la Procuraduría con algún familiar”, reveló Anuar Kassim Terán, director del Sistema Desarrollo Integral para la Familia.

Comentó que esta colocación a veces llega a ser tardada, ya que muchas veces no quieren hablar por temores infundados.

“Depende mucho de la información del abuelito, a veces no te dicen ni cómo se llaman por miedo a no sé qué, y cuando están ya una semana con los cuidados y al sentirse seguros es cuando comienzan hablar , pero ya pasó una semana en la que el abuelito está en el albergue y no sabemos nada de su familia”, comentó el funcionario.

En este sentido, manifestó que se llegan a colocar entre cuatro y cinco adultos mayores con algún sobrino u otro familiar.

Kassim Terán dijo que la gran mayoría de las personas de la tercera edad refieren que son ignorados, no los toman en cuenta para algunas decisiones.

“Son mamás o papás que viven con sus hijos, y haz de cuenta que los tienen aislados y han dejado de ser importantes para la familia, ellos se sienten ignorados, con mucha soledad”, añadió.