Crece consulta por males intestinales

Para evitar estas enfermedades, autoridades recomiendan no comer en la calle y en sitios sin medidas higiénicas estrictas

Los problemas gastrointestinales en las unidades de Salud aumentaron 30%, aunque por ahora no ha habido cuadros diarreicos relacionados con las altas temperaturas.

Las consulta son por alimentos en mal estado, que generan alguna leve intoxicación, además de que apenas se comienzan a sentir los cambios de clima.

“Llevamos un control, tanto de las enfermedades respiratorias como las intestinales, diarreicas agudas; apenas estamos sintiendo los cambios de temperatura y aunque ha habido ciertos días calientes, aún no como estamos acostumbrados; aunque han ahbido problemas intestinales estos no han sido diarreicos”, expresó Alejandro Agustín Barreiro Espericueta, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

Aunque se espera que estos cuadros se presenten, recomendó a la población evitar comer en la calle, sobre todo en lugares en donde no se cuenten con las medidas higiénicas necesarias, ya que podría ser un detonante para el desarrollo de enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones por el consumo de alimentos en mal estado.

Dentro de los alimentos que exhorta la Secretaría de Salud evitar consumir están los mariscos, revisar las salsas, el pollo y todo aquel producto que no cuenten con las medidas sanitarias necesarias o sea fácil de descomponerse por las altas temperaturas.