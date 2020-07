Crocs lanza zapatos de KFC que huelen a pollo frito a $1,300 pesos: se agotan en media hora

Para los amantes del pollo frito, la marca Crocs y KFC relanzaron el martes un nuevo par de zapatos que se agotaron a media hora después.

Los zapatos Crocs están cubiertos de un estampado de pollo frito con una base roja a rayas y de suela color blanco, cuentan con una correa y su precio es de $59 dólares, unos $1,300 pesos mexicanos.

Los zapatos fueron presentados a las 12:00 p.m. del martes y media hora después KFC publicó en su cuenta de Twitter que los zapatos se habían agotado. Los fanáticos habían estado esperando a través de una línea virtual para adquirir el par de zapatos y muchos se decepcionaron al no poder comprarlos, incluso algunos usuarios culpan a bots y revendedores por la venta rápida de los zapatos.

Bad news is the KFC x @Crocs are officially sold out. Good news is you can still buy a real bucket of chicken at KFC. Don’t wear them.

— KFC (@kfc) July 28, 2020