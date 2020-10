Con los cruceros suspendidos, son desmantelados para venderlos como chatarra VIDEO

Enormes cruceros amarrados en el muelle de la ciudad turca de Aliaga están pasando a ser desmantelados para venderlos como chatarra, después de que la pandemia de coronavirus prácticamente destruyera este sector.

TE PODRIA INTERESAR: Empleados de fábrica de cubrebocas se contagian de coronavirus

El presidente de una asociación de industriales de reciclaje de barcos, Kamil Onal, explicó a Reuters que antes de que el virus se extendiera por el planeta, los astilleros turcos de desguace solían manejar buques de carga y contenedores. “Pero después de la pandemia, los cruceros cambiaron de rumbo hacia Aliaga de una manera muy significativa”, indicó. “Hubo un crecimiento en el sector debido a la crisis. Cuando los barcos no pudieron encontrar pasajeros, recurrieron al desmantelamiento”.

WATCH: With cruising suspended worldwide, several cruise ships are being docked in Aliaga, Turkey, to be dismantled for scrap metal https://t.co/RwUJWJRgsE pic.twitter.com/dXQ1I9pllI

— Reuters (@Reuters) October 10, 2020