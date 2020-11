Crueldad en Texas: Disparan a gato; aumentan ataques a mascotas

La policía de Dallas continúa en búsqueda del agresor o los agresores de diferentes animales a lo largo del Norte de Texas, en una ola de ataques que ha dejado varias mascotas fallecidas o heridas por armas de fuego o armas blancas.

Un pequeño gato de color blanco y negro fue rescatado por vecinos que lo hallaron lastimado sobre una banqueta en la cuadra 2100 de Woody Road. Al momento de revisarlo, se descubrió que había sido herido de bala. El hecho se reportó a las autoridades. Este caso, ocurrido el 23 de octubre a las 4 p.m., fue uno de tantos incidentes de crueldad animal que se han registrado en los últimos meses en diferentes puntos del Metroplex.

El 4 de octubre se halló un perro bulldog muerto por lesiones causadas por un disparo en la cuadra 4100 de Canal Street, en Dallas, Texas.

En septiembre, varios caninos fueron heridos por armas de fuego. Un perrito de color café y blanco de raza Jack Russell fue hallado con severas lesiones en la espina dorsal el 17 de septiembre en la cuadra 2600 de Lea Crest Drive y 3500 Cardinal Drive, en Oak Cliff.

A inicios de agosto, una pitbull recibió un disparo en una de las patas traseras, en la cuadra 5200 de Rocky Ridge Road, cerca de Hillvale Drive en el sureste de Oak Cliff.

The public's assistance is needed to identify the person(s) who may have shot this cat. On October 23, 2020, a citizen found this injured cat in the 2100 block of Woody Road. Click on our blog for additional details.https://t.co/YHcOgkaZE0

— Dallas Police Dept (@DallasPD) November 17, 2020