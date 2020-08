Cruzan miles a Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













En el marco de que en Laredo, Texas, tiene más de 9 mil contagios y a diario reportaron entre 200 y 300 nuevos infectados, éstos continúan cruzando a Nuevo Laredo de manera frecuente mil 500 carros, acentuándose en los fines de semana, hasta 2 mil 800 vehículos.

De esta cifra, el 10 por ciento son los que se han regresado de manera diaria al no cumplir con el doble no circula -les toca la placa que no circula-, por no cumplir con un viaje esencial, traer menores de 12 años en los carros, y por presentar síntomas respiratorios.

Mientras que en Laredo, no se permite el ingreso a las personas que cruzan con visa, por lo que la persona que intenta ir a esa ciudad debe justificar su entrada, la cual no aplica a los ciudadanos americanos que viven en Nuevo Laredo, ya que hasta ahora pasan sin problema alguno.

“Sigue alto el número de cruces de Laredo a esta ciudad fronteriza sobre todo los fines de semana viernes y sábado, ya que el domingo baja mil vehículos”, expresó Alfredo Benavides Guerra, coordinador de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Ante esta situación que se presenta, exhortó a los ciudadanos a quedarse en casa, ayudar a las autoridades de salud a que la curva baje aplicando las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, lavado de mano y el gel antibacterial.

CIERRE A NEGOCIOS

Durante la pandemia, Coepris ha cerrado temporalmente centros comerciales, tiendas de autoservicio y bancos por no cumplir con las medidas sanitarias, pero reconoce que no cuenta con suficiente personal para hacer los monitoreos, por lo que la responsabilidad recae en sus gerentes y la ciudadanía.

“Algunos de los establecimientos han sido HEB, Walmart, negocios de comida y bancos, esto por unas horas, por lo que nos apegamos al convenio que firmamos con ellos, de ser responsables de que se cumplan estas acciones como lo es el 25 por ciento al interior de sus negocios con cubrebocas y distancia y al exterior con marcado de la distancia para que la gente las respete”, mencionó.

Sin embargo, la falta de personal y el cierre de negocios no esenciales conlleva a que las personas salgan por las noches a las farmacias y se aglomeran tanto a su interior como al exterior, lo que propicia un incremento de contagios de coronavirus por estas condiciones, que han afectado más de lo que se esperaba inicialmente.