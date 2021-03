Estos son los síntomas que se pueden presentar al recibir la vacuna covid

Compartir esta publicación













Los primeros grupos en el proyecto de vacunación en México ya recibieron su inmunización contra el covid y es común que en algunos casos presenten algunos efectos o síntomas al recibir la vacuna.

En la pagina oficial de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se comparten algunos consejos a seguir al moneto de recibir la vacuna anti covid.

La vacunación contra el COVID-19 ayudará a protegerlo de contraer el COVID-19. Es posible que experimente efectos secundarios, los cuales son signos normales de que su organismo está generando protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad de realizar sus actividades diarias, pero deberían desaparecer al cabo de pocos días.

Efectos secundarios más comunes

En el brazo donde recibió la vacuna inyectable:

Dolor

Hinchazón

En el resto del cuerpo

Fiebre

Escalofríos

Cansancio

Dolor de cabeza

Consejos útiles

Si siente dolor o tiene alguna molestia, hable con su médico acerca de tomar medicamentos sin receta médica, como ibuprofeno, antihistamínicos o acetaminofeno, para reducir el dolor y la molestia que pudiera sentir después de vacunarse. Puede tomar estos medicamentos para aliviar los efectos secundarios posteriores a la vacunación si no tiene otros problemas de salud que le impidan tomar estos medicamentos habitualmente. No se recomienda tomar estos medicamentos antes de la vacunación para evitar los efectos secundarios, porque no se sabe cómo estos medicamentos pueden influir en la efectividad de la vacuna.

Cuándo llamar al médico

En la mayoría de los casos, es normal sentir dolor o molestias a causa de la fiebre. Comuníquese con su médico o proveedor de atención médica:

Si el enrojecimiento o la sensibilidad donde recibió la vacuna inyectable aumentan luego de 24 horas

Si sus efectos secundarios le preocupan o parecen no estar desapareciendo al cabo de algunos días.

