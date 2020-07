¿Cuándo abren las iglesias en la CDMX?

View this post on Instagram

Con la finalidad de disminuir al máximo los posibles contagios de COVID-19 una vez que inicien las Misas con la presencia de fieles, autoridades eclesiales y civiles comenzaron este martes la verificación de los protocolos de seguridad e higiene en tres de los templos de la Arquidiócesis Primada de México con mayor afluencia de feligreses: Catedral Metropolitana de México, Parroquia de Aparecida de Brasil y el templo de San Hipólito. La Iglesia se prepara para la reapertura de sus templos y apela a la conciencia de los feligreses para que el retorno sea gradual y responsable.