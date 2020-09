Marcelo Ebrard responde cuándo abrirán los puentes internacionales

Compartir esta publicación













Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que no podrán ser suspendidas todas las restricciones en la frontera común con Estados Unidos hasta que no se encuentren los estados en semáforo epidemiológico verde, lo que significa que mientras esto no suceda los puentes permanecerán cerrados a cruces no escenciales.

En la conferencia matutina de este miércoles, Ebrard Casaubón apuntó que eso fue lo que se convino con el gobierno de los Estados Unidos.

“Es una decisión técnica derivada de las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre los semáforos, no podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde, no hay otra razón, esperemos que pronto se pueda regularizar”, argumentó.

TE PUEDE INTERESAR: Propone la 4T subir nómina a maestros de Tamaulipas

“En todos los estados de la frontera, la Secretaría de Salud determinó que todos estén en amarillo salvo uno que es Nuevo Léon, tenemos que esperar a que el semáforo se mueva porque eso convenimos con EE.UU., no podemos levantar esas medidas cuando nuestro propio mapa dice que tiene que haber ciertas restricciones”, aseveró.

El pasado 17 de septiembre, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron extender un mes más la restricción de viajes no esenciales en la frontera terrestre que expiraba este 21 de septiembre por la pandemia de COVID-19.

“Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de octubre de 2020”, informó la SRE en sus redes sociales.

La Cancillería mexicana afirmó que las restricciones se mantendrán “en los mismos términos” desde su implementación el 21 de marzo, cuando suspendieron los viajes terrestres no esenciales, pero acordaron permitir el tránsito por razones comerciales, educativas o médicas.

En esta ocasión fue el Gobierno de México el que propuso la extensión de restricciones, que nunca ha aplicado para vuelos comerciales.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 30 de septiembre de 2020 https://t.co/bKFVq4c6u0 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 30, 2020