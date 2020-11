Inevitable una nueva prórroga a las restricciones en los cruces fronterizos

Compartir esta publicación













Aunque no hay fecha definitiva para la apertura de viajes no esenciales en la frontera de Estados Unidos con México, el Agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, Edgar Ramírez, dijo que las restricciones en los cruces extenderá hasta el 21 de diciembre.

Las condiciones de salud decido a la pandemia por covid-19 no son las mejores por lo que se decidió que los cruces seguirían cerrados a viajeros no esenciales.

“La nueva ola de contagios del Covid-19 a ambos lados de la frontera hace inevitable una nueva prórroga a las restricciones a los cruces fronterizos, en esta ocasión hasta el 21 de diciembre”, dijo el funcionario en un comunicado.

“Reconocemos los esfuerzos y sacrificios de los pobladores de la región, pero la pandemia no ha cesado en sus efectos, ensañándose precisamente en los estados contiguos de ambos países. Mientras no contemos con vacunas y tratamientos confiables, no nos queda más remedio que limitar los viajes en la región”, agregó.

Y culminó enfatizando que este no es un buen momento para cruzar la frontera y menos de manera ilegal.

“Les insistimos: una pandemia global NO es el momento para ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y el migrar ilegalmente en estos tiempos de pandemia, y ponerse en manos de traficantes, no es una solución sino la peor decisión”.

¿Quién se considera un viajero “esencial”?

Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que regresen a Estados Unidos.

Individuos que viajen por motivos médicos (por ejemplo, para recibir tratamiento médico en Estados Unidos).

Individuos que viajen para asistir a instituciones educativas.

Individuos que viajen para trabajar en Estados Unidos (por ejemplo los que trabajan en la industria de agricultura y que tienen que viajar entre Estados Unidos, Canadá y México por tal motivo).

Individuos que viajan para dar respuesta a emergencias y propósitos de salud pública (por ejemplo, funcionarios de gobierno o personal de emergencia que entre a Estados Unidos en apoyo de esfuerzos de gobierno federal, estatal, local, tribal o territorial en respuesta a Covid-19 u otras emergencias).

Individuos involucrados en comercio transfronterizo legítimo (por ejemplo, conductores de camión que mueven la carga entre Estados Unidos, Canadá y México)

Individuos en viajes oficiales de gobierno o diplomáticos.

Militares de viaje o que lleven a cabo operaciones.

Tras revisar el desarrollo de la propagación de #COVID19 en ambos países, y debido a que diversos estados se encuentran en 🟠 del Semáforo Epidemiológico, 🇲🇽 planteó a 🇺🇸 la extensión por 1 mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 18, 2020