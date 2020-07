¿Cuándo van a abrir los Puentes Internacionales entre México y EEUU?

View this post on Instagram

La Embajada recuerda que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron restringir los viajes no esenciales entre nuestras fronteras para hacer frente a la pandemia. Ciudadanos de ambos países deben dejar de cruzar la frontera y limitar sus cruces exclusivamente a los esenciales. Las restricciones permanecerán por lo menos hasta el 19 de mayo y pueden continuar de ser necesario.