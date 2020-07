Solo cuatro de 10 negocios en Tamaulipas pudieron reabrir

Compartir esta publicación













Dentro de la reactivación económica implementada en Tamaulipas, se estima que de 10 negocios únicamente cuatro lograron reanudar operaciones tras la autorización de consejo técnico de salud, es decir, no es ni la mitad del total registrado ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Carlos García González, secretario de Desarrollo Económico en la entidad, expuso que tanto por la emergencia de salud que causa el covid-19, como otros factores, impide a la totalidad del comercio establecido abrir las puertas de sus negocios.

Negocios en espera del impacto de la pandemia

Aún no se tiene estimado cuál podrá ser el impacto de la pandemia, luego de tres meses de afectación en la entidad. “En el último dato del Inegi, aquí son más de 20 mil negocios registrados, sin embargo, deben ser un 40 por ciento el cual volvió a operar nuevamente con el permiso del sector salud estatal.

No es ni la mitad, aunque no sabemos qué tanto repercutió la pandemia, pues tenemos que investigar quiénes cerraron antes de la emergencia, pero en la realidad, no todos están abiertos”, dijo el funcionario.

Los comerciantes tamaulipecos exigen la reapertura de sus negocios; aseguran que ya no tienen para pagar, agua, luz, mantenimiento y renta de sus hogares.

Explicó que si bien se dieron diferentes apoyos a los propietarios a través de programas de financiamiento que el gobierno del estado emprendió junto con Nacional Financiera, no logran ser suficientes ante la gran demanda de solicitudes.

Y es que hasta la fecha se han entregado más de 200 millones de pesos en créditos, además de otra bolsa en la cual más de 7 mil beneficiarios lograron acceder.

“Incluso, vamos a lanzar en unos días el programa Pymetam, en el cual se liberarán 50 millones de pesos y tendrá el apoyo de la Secretaría de Economía Federal”, añadió García González, quien dijo que el estado espera que haya una recuperación gradual de la economía.

Buscan apoyos para solventar pérdidas

Las repercusiones que ha causado el coronavirus en materia comercial llega directamente a los dueños de locales formales en Tamaulipas, donde otra de las situaciones por enfrentar es no tener las facilidades sobre cómo acceder a los apoyos y créditos, anunciados por el gobierno del estado hace más de un mes.

Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), expuso que hasta la fecha ninguno de los miembros del organismo cuenta con el recurso para solventar la emergencia de salud, misma que provocó el cierre de negocios por 2 meses.

Aunque se ha dado una reapertura gradual, coincide con Carlos García sobre el 40 por ciento de locales con sus cortinas arriba. “Únicamente nos quedamos con las propuestas que nos presentó la Secretaría de Desarrollo Económico, sin embargo, ha pasado más de un mes y nadie logra acceder al menos a uno de los créditos que se nos presentaron.

Ahora, con la ampliación hecha a la emergencia en el estado, vemos hasta diciembre posiblemente todo se pueda normalizar“, indicó Almanza Armas.