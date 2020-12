Cuesta de Enero 2021 será la peor de la historia: expertos

Compartir esta publicación













La cuesta de enero 2021 será la más complicada de toda la historia del país, debido a la crisis económica generada por la pandemia y el cierre de comercios y actividades no esenciales, coincidieron diversos organismos.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) indicó en entrevista que es común toparse cada temporada con la cuesta de enero, pero ante las las problemáticas que hay en el país, ésta “va a ser la peor que tendremos desde que se tenga registro”.

El cierre de comercios, tanto temporales como definitivos, en Ciudad de México y Estados de México “ha generado desempleo, por lo que la cuesta de enero será muchísimo más pronunciada de lo que hemos tenido en años anteriores o en toda la historia del país”, señaló el dirigente, y agregó que aunque no se puede “domar a la pandemia”, es necesario regresar la estabilidad.

“Entre más pronto lleguemos al color verde es cuando iniciará la recuperación”, afirmó. López Campos señaló que no hay razones para que las empresas incrementen los precios de sus productos, ya que hay una baja demanda y apoyo del sector privado. En ese sentido, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, coincidió en que los precios no deben tener tener aumentos para enero de 2021. “En general he percibido una conciencia clara de la situación que estamos viviendo en el mundo, entonces, yo me imagino que la cuesta costará menos, porque el verdadero problema de la cuesta de enero es volverse loco en diciembre, no ser un consumidor razonado en diciembre”, comentó Sheffield en entrevista.

López Campos dijo que con la emergencia sanitaria la gente ha cuidado su gasto, “la pandemia ha coadyuvado a generar una consciencia en todos que nos ha convertido en consumidores más razonados”. Por su parte, Cuauhtémoc Rivera, titular de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), comentó el relajamiento de las medidas sanitarias provocará que la cuesta de enero se prolongue por más de dos meses.

“La irresponsabilidad de la gente puede alargar la cuesta hasta marzo o abril”, sentenció. EN CIFRAS 41.6% de la población ocupada dijo que sus ingresos disminuyeron a causa de la pandemia, reveló la Encuesta Telefónica sobre covid-19 y el Mercado Laboral (Ecovid-MI), del Inegi, correspondiente a mayo-julio de 2020.