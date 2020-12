3 TERRIBLES ‘accidentes’ por tronar ‘cuetes’ en Nuevo Laredo: VIDEO

Compartir esta publicación













Estas fechas decembrinas ¿Vas a tronar Cuetes? A Continuación te presentamos 3 casos de las terribles consecuencias de jugar con pirotecnia, en algunas ocasiones puede llevar a una desgracia, las tres historias se llevaron a cabo en Nuevo Laredo.

A Juanito, un niño de apenas 5 años, le costó caro jugar con pirotecnia; en un breve descuido mientras encendía unos “cuetes”, su pantalón comenzó a incendiarse y ahora tiene quemaduras en 10 por ciento de su cuerpo, en la región genital.

Ante la gravedad de las quemaduras, ayer debió ser trasladado de forma emergente a un hospital de Galveston Texas, con apoyo de Nuevo Laredo Shrine Club, que preside Jesús Alejandro Arriaga Ramírez.

El pequeño ingresó al Hospital General Solidaridad hace dos días, en donde fue valorado por los médicos y aunque su estado de salud es bueno, la extensión de la quemadura no es muy grande más bien es la zona en la que sufrió la lesión, que es muy delicada, por lo que con la intervención de los Shriners, se realizó el proceso de traslado para una mejor atención al menor.

Juan Carlos Takasita, jefe de Pediatría del Hospital General Solidaridad, dijo que este es el primer caso que ocurre en dos años, en el que un menor de edad presenta quemaduras por pirotecnia; el anterio, fue el de un joven que perdió un ojo y un brazo.

“Hemos visto otro tipo de quemaduras, pero esta por cohetes es la primera en estas fiestas decembrinas, y más que prohibir el uso de la pirotecnia es que estén bajo la supervisión de un adulto, ya que los accidentes suceden en cuestión de segundo”, expresó el galeno.

Finalmente, explicó que en el caso del niño, lo preocupante es el área en la que se causó la lesión, que es muy delicada, por lo que espera que no sea de consecuencias, por lo que exhortó a los padres a supervisar a los menores cuando vayan a encender cohetes, y si no se puede estar con ellos, mejor no dárselos.

Niño pierde dos dedos por explosión de ‘cuete’

Pierde dos dedos de la mano derecha el pequeño José “N” de 11 años de edad a causa del cohete que le explotó cuando jugaba de madrugada en su casa; mientras que el otro menor aún se encuentra en Monterrey, Nuevo León, en donde los especialistas tratan de salvarle su vista.

El infante fue operado el viernes por un equipo multidisciplinario de médicos con el objetivo de salvar su mano, pero no pudieron evitar amputarle unos dedos pues los daños causados por la pólvora fueron de gravedad, dijo el doctor Alejandro Soto Villa, director de ese nosocomio.

Explicó que se le hizo una cirugía reconstructiva y la amputación de dedos; ahora se recupera en el área de pediatría sin complicaciones.

“Los médicos hicieron todo lo posible por salvar su mano, pero las heridas que le provocó la pólvora fueron muy devastadoras, pero dentro de todo lo malo, se logró que no sé amputara su mano completa”

Cabe destacar que el niño fue llevado por sus padres la madrugada del viernes 4 de enero al Hospital General de Zona no. 11 del Seguro Social, siendo operado por la tarde noche.

Finalmente, destacó lo importante de que en casa los padres no les compren este tipo de productos ya que la pólvora causa serios daños a la gente, especialmente a los menores de edad, y las quemaduras y estallido en las manos y en los ojos son las principales causas de lesiones entre ellos.

“cuete” le estalla en la mano izquierda a un hombre

Un hombre fue atendido por paramédicos de Protección Civil y posteriormente quedó internado en el Hospital General tras sufrir un lamentable accidente.

El afectado es Ricardo de 38 años de edad mismo que se encontraba presuntamente divirtiéndose detonando cohetes en una vivienda ubicada en la colonia Los Virreyes al norponiente de esta ciudad fronteriza.

Ricardo terminó con la mano izquierda destrozada al estallarle un explosivo quién relató que se encontraba tronando unas “palomas” cuando de repente una de ellas le explotó, luego de prenderla con un encendedor.

De inmediato fue trasladado en una ambulancia al nosocomio antes mencionado en donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

El Fuerte, Sinaloa.- Una niña de diez años originaria de una comunidad de El Fuerte perdió tres de sus dedos tras explotarle lo que llaman un cohete “R15” en sus mano derecha al encontrárselo en su casa y exponerlo a una fogata.

Otros terribles accidentes por jugar con Cuetes

El incidente

Los hechos ocurrieron al estar celebrando la Nochebuena en las vísperas de la Navidad. La pequeña de tan solo diez años de edad perdió tres de sus cinco dedos. Le quedaron solamente su dedo meñique y angular de su mano derecha al explotarle el cohete, que presuntamente se encontró en su vivienda y con su inexperiencia lo colocó en un fogón que tenía su familia para calentar la comida.

Al contacto con el fuego, el cohete explotó y se amputó parcialmente su mano. De inmediato su familia la trasladó al Hospital General de Los Mochis.

De acuerdo a los médicos, el trayecto fue un infierno para la menor por los fuertes dolores.

Al llegar al Hospital General en el área de urgencias de inmediato se le atendió y lamentablemente se le tuvieron que amputar su dedo pulgar, índice y dedo medio de su mano derecha.