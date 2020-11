Mariachi y las mañanitas: así celebraron a AMLO en Palacio Nacional por su cumpleaños

Compartir esta publicación













Mañanitas y mariachi: personas provenientes de diversos puntos de la capital de la República, de otros estados, e incluso de Estados Unidos se reunieron afuera de Palacio Nacional para celebrar el cumpleaños del mandatario

Alrededor de media centena de seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador acudieron a la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional, para llevarle serenata en vísperas de su cumpleaños 67.

Pese a que el mandatario pidió que no le llevaran mariachis, simpatizantes se reunieron desde las 19:00 horas para festejar al nacido en Tepetitán Macuspana, Tabasco el 13 de noviembre de 1953.

Los festejos ya comenzaron. Al ritmo de temas como El rey, Cielito Lindo y Amor eterno, los seguidores de López Obrador entonaban con júbilo para expresar su cariño. También hubo un equipo de sonido con trova, según se aprecia en videos compartidos en redes sociales.

No podían faltar las tradicionales porras y el conocido grito: “es un honor estar con Obrador”, que en esta ocasión fue adaptada al ritmo y tono de El Mariachi Loco. Sin sana distancia, con pancartas de apoyo y vestidas de Adelitas, los correligionarios del presidente acudieron desde diversos puntos del capital y el valle de México, así como otros estados de la república, según consignó El Universal.

Durante su conferencia matutina de este jueves, López Obrador pidió que no le llevaran serenata y mejor se quedaran en casa para evitar el contagio de COVID-19. Pero sus instrucciones fueron desobedecidas. Luego de agradecer al creador y la naturaleza, AMLO envió un abrazo a sus simpatizantes.

“Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata. Yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia, todavía sigue afectando. Y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco. Así como me quieren a mí muchos, los quiero yo y un poquito más todavía. Entonces, muchas gracias, pero no hace falta”, reiteró el jefe del Ejecutivo.

Agregó que pasaría su cumpleaños en compañía de Beatriz Gutiérrez Müller y su hijos. Con su familia tendrá una comida y el sábado retomará sus actividades. Informó que se quedaría en la Ciudad de México, en Palacio Nacional.

“Es probable que vaya a Tabasco sábado y domingo, y quiero ir también a Chiapas por los damnificados, para ir a ver cómo se están desenvolviendo las cosas, qué se está haciendo con el Plan Marina y el Plan DN-III, y estar allá y ver cómo están las presas, cómo está la inundación, si ya está bajando el agua, en dónde, cuánto tiempo nos va llevar así, los apoyos que se tienen que entregar, todo lo que debemos de hacer, no abandonar a la gente y seguir apoyándolos. Entonces, eso sería sábado y domingo”, dijo sobre su agenda del fin de semana.

En la congregación de esta noche se observaba de fondo una bandera tricolor, cuyo escudo era similar al de Movimiento Regeneración Nacional, partido en el poder con que el mandatario llegó a la presidencia en los comicios del 2018.

Una manta desplegada fue atribuida a “Las Adelitas de Obrador”, cuya leyenda rezaba: “¡Feliz cumpleaños, Presidente! ¡Larga vida!”, reportó El Universal. Un simpatizante que viajó desde Toluca, según el mismo medio, gritó: ¡Qué dure mil años, que dure mil años y que nos gobierne cien años más!. Es el mejor presidente que ha existido en México“.

De acuerdo con el medio nacional, los simpatizantes del presidente se quedarán hasta las 12:00 horas para ser los primeros en felicitar con porras y cánticos. Mantienen la esperanza de que AMLO salga y los salude.

El presidente arribó al poder a sus 65 años. Cuando cumplió 66, en 2019, también le llevaron serenata en Palacio Nacional. Aquella vez hubo globos, pancartas y hasta pastel. Era una noche fría y aún cuando sus fieles se mantuvieron con el deseo de que saliera a saludar, no fue así.

