Cuotas escolares, ilegales e injustas

Compartir esta publicación













A pesar de que las autoridades de los tres niveles de gobierno han exhortado a las sociedades de padres de familia a no exigir o condicionar el pago de cuotas voluntarias durante la pandemia, la realidad es otra: si no pagan, no hay libros.

“En la escuela están exigiendo el donativo voluntario, que al final es obligatorio, porque si no tenemos cubiertas las cuotas de los salones, no podremos inscribir ni recibir libros. También nos están exigiendo pago de exámenes, cuando los niños no estarán presencialmente y todo nos lo están condicionando porque si no pagamos no podremos recoger libros. Hay padres de familia que deberán pagar hasta mil 500 pesos”, manifestó Olga Ramírez, madre de familia con un hijo en secundaria.

La SET emitió un comunicado el 12 de agosto, en el que se señala como primer punto, que queda prohibido el cobro de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de la educación que imparta el Estado.

NO CONDICIONAR

Además de que no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentos a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos.

“En la Secundaria 12 en Colinas del Sur, nos están cobrando 500 pesos a todos los padres de familia, de lo contrario no nos entregarán los libros. Eso es una injusticia, que condicionen el pago de cuotas, más cuando muchos hemos estado en una situación económica difícil”, señaló Eduardo Santiago, padre de familia.

CONTRA LA LEY

El condicionar la inscripción no es algo novedoso, el Artículo 14 del Reglamento para la Constitución, Registro, Organización y Funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia vigente en el Estado de Tamaulipas lo señala en la fracción I.

Las autoridades han puesto ha disposición un par de líneas telefónicas para denunciar a las escuelas o mesas directivas que están condicionando las cuotas voluntarias, 834-318-6623 o por whatsapp al 834-275-3798.

De acuerdo con el Crede en Nuevo Laredo, se han recibido quejas en ese sentido de escuelas como las secundarias 2, 5, 7, 12 y 80.