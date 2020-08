Da a luz y se entera que porta VIH/Sida

Compartir esta publicación













Claudia dio a luz a su bebé en el Hospital Civil, los estudios post parto le revelaron una sorpresiva noticia es portadora del VIH/Sida y por esta razón su bebé tendrá que pasar dos años en observación para confirmar o descartar que también porte el virus.

Cuando se detecta previo al parto este padecimiento, es posible realizar el alumbramiento y que su bebé no ‘herede’ el VIH/Sida, pero este no fue el caso para Claudia, pues al no tener conocimiento de que era portadora, se llevó a cabo el nacimiento de forma usual, por ello su bebé corre un riesgo pero a su vez puede salvarse de cargar de por vida con esta enfermedad.

“Ingresamos recientemente a una joven madre, que dio a luz en el Hospital Civil, ella no sabía que estaba embarazada, ya la muestreamos, ella fue detectada en el nosocomio, no presentaba ni un solo dato de esta enfermedad, por lo que esperamos los resultados confirmatorios”, dijo Juan Francisco Ortiz Brizuela, director médico del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

Comentó que dentro del estudio que se le hace al paciente, refirió que es servidora pública, su pareja también, y sólo ha tenido dos parejas, por lo que se hacen las investigaciones para que puedan ingresar a la base de datos del CAPASITS y puedan iniciar un tratamiento.

Del total de nuevos ingresos que son alrededor de ocho por meses, explicó que este año se han ingresado a cuatro embarazadas, una de 17 años, la más reciente es la funcionaria.

Explicó que el año pasado se tuvo un año muy intenso, con mucho ingresos para estas fechas, los comportamientos son variados “ya que este año iniciamos muy bajo y luego hay días que se tiene muchos ingresos y luego bajan, por lo que se puede decir que es un comportamiento dentro de lo normal”.

Ortiz Brizuela dijo que este año se han ingresado dos jóvenes de 17 años, lo que refleja una realidad de que la población no se protege al momento de tener actividad sexual, por lo que los vulnera al contagio de este tipo de enfermedades y embarazos no deseados, así como otros padecimientos sífilis, clamidia, gonorrea, hepatitis y otros.