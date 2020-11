Da Estado, golpe a restauranteros de Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Con el nuevo decreto que marca las restricciones para la movilidad durante la pandemia, el gobierno del Estado da un duro golpe a los restauranteros, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos en Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías; prevén que el 30 por ciento de los negocios adheridos cierren de forma permanente.

El sector restaurantero en Nuevo Laredo ha perdido al menos 200 empleos, debido a la contingencia por el Covid-19.

“Estamos inconformes, porque nosotros habíamos atendido la mayoría de los exhortos del gobierno del Estado. Ese decreto lo único que va a hacer, es que ha provocado que se cierren más restaurantes”, afirmó.

Desde marzo, cuando inició la pandemia en la localidad, a la fecha, nueve restaurantes han tenido que bajar sus cortinas, debido a que son insostenibles. El decreto publicado el fin de semana anuncia la reducción de horarios, permitiendo apertura sólo hasta las 9:30 de la noche con una última llamada a las 8:30, lo que consideró que no ha sido parejo ya que hay negocios que operan en la informalidad -puestos de tacos- hasta altas horas de la noche, a los que no se les ha exigido reducir sus servicios.

“Es un decreto que no ayuda en nada a reducir la movilidad, sino que propicia a más reuniones clandestinas en los hogares de las personas, donde no existen filtros sanitarios regularmente. Apenas empezábamos a reactivarnos, pero lo único que están haciendo con esto es afectar más al sector. La verdad son decisiones que no entendemos y que no apoyamos”, enfatizó.

Vázquez Macías aseguró que las diferentes delegaciones de Canirac han girado una carta en la que manifiestan no sólo la inconformidad, sino que además presentan estrategias para que a los restaurantes se les dé la oportunidad de aperturar por lo menos con el horario que tenían anterior a este decreto, 11:00 de la noche.

“Estamos dispuestos a espaciar nuestras mesas hasta dos metros entre mesa y mesa, habilitar el servicio a domicilio hasta más tarde para que la gente no salga de sus hogares, pero eso de decir, cierren a las 9:30, no es lo mejor”, afirmó.

Refirió que una de las preocupaciones para el cierre del 2020 es poder completar los aguinaldos de los trabajadores, así como el pago de seguros, para evitar más bajas de empleos, de las que ya se han tenido que hacer.