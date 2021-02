Daft Punk: Así se crearon los icónicos cascos del dúo (VIDEO)

Compartir esta publicación













Daft Punk, uno de los dúos más importantes de la música electrónica (si no es que el más), reconocidos por sus inconfundibles casos robóticos, anunció este lunes su separación, para sorpresa de todos los fans.

La dupla formada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo dejan un legado indiscutible en la música creada por ordenador, además de su icónica e inconfundible imagen.

Caracterizados por sus cascos robóticos con los que ocultaban su rostro y sus trajes sastres, Daft Punk deja una marca imborrable en el imaginario popular. La estética robótica ha quedado como la marca con el que sus fanáticos los reconocían.

En Twitter, el usuario Daft-Wub, quien se identifica como un historiador de Daft Punk, compartió un hilo donde da detalles sobre la creación de los míticos cascos que forman parte de la pareja de músicos.

La cuenta asegura que los directores de videos musicales Alex Courtes y Martin Fougerol fueron quienes originalmente crearon los primeros bocetos de los característicos cascos, los cuales posteriormente fueron diseñados por Tony Gardner y fabricados por la empresa Alterian Inc, compañía dedicada a crear maquillajes, utilería y efectos especiales. Los guantes robóticos que utiliza la banda también fueron creados por Alterian.

Los increíbles cascos fueron equipados con componentes electrónicos que permitían desplegar distintos patrones y efectos de iluminación con el uso de luces LED.

