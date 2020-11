Dan con el nido de avispones gigantes asesinos más grande del mundo

Tras meses de implacable acecho, un nido de avispones asiáticos gigantes, considerado por especialistas como el más grande del mundo, fue avistado por primera vez en una propiedad privada de la ciudad de Blaine, en el condado de Whatcom, Washington, Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, dijo el Departamento de Agricultura local, por lo que se encendieron las alarmas en esta entidad.

Expertos intentarán erradicar a los avispones gigantes este sábado, para evitar que prolifere la especie invasora en Estados Unidos, que puede alcanzar casi cinco centímetros de longitud y es designada por algunos como “avispones asesinos”, señaló un comunicado del Departamento de Agricultura; agregó que “la localización de este nido fue posible tras la captura de dos ejemplares vivos de avispones gigantes el 21 de octubre”.

Come on now, this is cute! An #AsianGiantHornet enjoyed some strawberry jam after being tagged yesterday. pic.twitter.com/1nQCL3oX1w

La caza de avispones gigantes fue lanzada en Estados Unidos desde que se descubrieron otros dos ejemplares en diciembre de 2019 en el estado de Washington. Aún no está del todo claro cómo arribó esta especie (Vespa mandarinia) al país, donde podría establecerse permanentemente: “Es muy importante detenerlo ya”, dijo en rueda de prensa Sven Spichiger, especialista del Departamento de Agricultura.

In true 2020 fashion, our last video accidentally had several minutes of black screen at the end. Here's what we meant to post of the #AsianGiantHornet nest found in a tree cavity in Whatcom County. pic.twitter.com/f1vO8qxmly

— WA St Dept of Agr (@WSDAgov) October 23, 2020