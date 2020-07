Daniel Lewis Lee: EU realiza la primera ejecución federal en 17 años

Compartir esta publicación













Daniel Lewis Lee, condenado por tres asesinatos en 1996, fue ejecutado por inyección letal este martes por la mañana en Terre Haute, Indiana, seis horas después de que el Tribunal Supremo tomara la decisión.

Se trata del primer preso federal ejecutado en más de 17 años. Fue declarado muerto por el forense a las 8:07 a.m de este martes.

TE PUEDE INTERESAR: Prisiones en Texas registran un alto número de contagios por coronavirus

De acuerdo al informe de las autoridades, la declaración final de Lee fue, en parte, “No lo hice. He cometido muchos errores en mi vida pero no soy un asesino”.

“Estás matando a un hombre inocente”, dijo.

La Corte Suprema despejó el camino para la reanudación de la pena de muerte federal en una orden no firmada emitida después de las 2 a.m. ET del martes.

Daniel Lewis Lee fue una vez una supremacista blanco que mató a una familia de tres, incluida una niña de 8 años, en 1996.

¿Quién es Daniel Lewis Lee?

Lee, originario de Yukon (Oklahoma),era un supremacista blanco, fue condenado a la pena capital por el asesinato en 1999 de William Mueller, un traficante de armas, su esposa, Nancy, y su hija de ocho años, Sarah Powell.

Después de robar y disparar a las víctimas con una pistola eléctrica, Lee cubrió sus cabezas con bolsas de plástico, selló las bolsas con cinta adhesiva y arrojó a la familia en un pantano de Illinois.

Fue sentenciado a muerte el 4 de mayo de 1999 por un jurado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Arkansas.