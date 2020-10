Mónica Noguera revela el último mensaje que le mandó Daniel Urquiza

View this post on Instagram

Un día nos amábamos , trabajamos juntos durante horas , nos reíamos , tú sarcasmo me sacaba de mi timidez , mucha gente decía “ pero que malo es “ ! En mi mente solo pasaba la imagen de el sufrimiento de un niño que se quedó solo en la vida , a pero cómo te gustaba hacer enojar a la gente Dani !!!! , tenias las palabras perfectas para ofender y salirte con la tuya , no fui la excepción , aaaay pero hiciste dos programas mentándome la madre 😂 porque así son las relaciones humanas , los mecanismos de defensa , te fallé en algún momento y dijiste ahí te voy 😂 me queda sonreir porque no eras malo como la gente piensa , Dani era esto: tenía pensamientos de culpabilidad por no ser capaz de salir de la situación, dificultad para tomar decisiones, consideración negativa de uno mismo, negativa del mundo, negativa del futuro, dificultades de atención, problemas de memoria, ideas suicidas, pasividad, dificultad en las relaciones sociales, dependencia, perdida de motivación y capacidad para disfrutar y buscar la felicidad. La última vez que me dejaste un mensaje fue para decirme “te quiero mucho “ ….ahora se que era un grito desesperado de la forma mas sutil de decirme , estoy tomando una decisión … la muerte voluntaria pasó de ser percibida como una acción de la cual el sujeto es el único moralmente responsable a un suceso donde pierde esa responsabilidad, debido a una enfermedad mental. Por ello, considerar al suicidio como una enfermedad mental tuvo como finalidad desestigmatizar la conducta de muerte antinatural y voluntaria, como una consecuencia no deseada de la enfermedad, pero no dejó de ser pensada como una manifestación de la locura, por lo tanto, el sujeto suicida se sigue considerado una persona poseedora de una mente desequilibrada, un loco…. cierro diciéndote donde estés, que no estabas loco….Estabas profundamente triste, desolado , destrozado , abandonado … ahora estás donde siempre quisiste , buen viaje Dani querido 🙏🏻