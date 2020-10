Tras severas molestias, ‘Bebeshita’ destruye sus implantes ¡CON UN AUTO!

Compartir esta publicación













Daniela Alexis Barceló, mejor conocida en el mundo de la farándula como “La Bebeshita”, se sometió hace unos meses a una cirugía para que le retiraran los implantes de seno que le estaban causando fuertes problemas de salud.

Sin embargo meses después de su operación pidió apoyo a su compañero Óscar para destruir, ambos los silicones. Los famosos realizaron diversas pruebas en YouTube para ver que tan resistente eran los implantes que Bebeshita tenía en su cuerpo.

La tarea no fue nada fácil, sin embargo la última prueba en el video era la de pasar un carro sobre ellos, finalmente la cantante lo hizo y comenzó a romperse el implante. Este terminó por tronarse y derramar un tipo de gel muy duro, con el que después comenzaron a jugar y lanzarse en el cuerpo.

Según la Bebeshita, cuenta que las complicaciones fueron aumentando con su operación de pechos a tal punto que le provocó una infección misma que no la dejaba dormir boca abajo. Tras pasar el mal momento la youtuber decidió romper sus implantes.

“El cirujano pasado me puso los implantes como encima de la piel nada más, entonces se me empezaron a colgar, a encapsular, a doler. Yo creo que me aguanté mucho. Tenía una infección, me dolía muchísimo”.- La Bebeshita.

Daniela Alexis no es la única famosa que ha hablado abiertamente de los problemas generados por sus implantes.

La actriz Verónica Montes reveló a mediados de julio las razones por las que decidió retirarse sus implantes, al igual que la actriz Michelle Renaud quien lo hizo a finales de enero de este año.

