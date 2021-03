Daniela Berriel: Detienen a presunto violador de la actriz

Compartir esta publicación













Tras la denuncia de la actriz Daniela Berriel en sus redes sociales sobre haber sido víctima de violación por parte del actor Eduardo Ojeda y señalar al también actor Gonzalo Peña como cómplice, la fiscalía de la Ciudad de México confirmó el domingo la detención del presunto agresor.

Daniela publicó un mensaje a través de una historia en su Instagram en donde también informó de la detención de Ojeda y agradeció a sus seguidores el apoyo que recibió tras exponer la agresión sexual que vivió en Acapulco, Guerrero, en marzo del 2020.

“En verdad muchas gracias. Gracias a todos ustedes que compartieron, que me ayudaron a que mi voz fuera escuchada. Gracias a todos ustedes les puedo dar la noticia de que Eduardo fue detenido, ya sólo falta Gonzalo”.

De acuerdo con Daniela Berriel, los hechos ocurrieron el 14 de marzo del 2020 cuando la actriz se encontraba de viaje en Acapulco junto a Gonzalo Peña tras haber terminado su noviazgo con él.

Personal de la @PDI_FGJCDMX, en colaboración institucional con la @FGEGuerrero, cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre por su probable participación en el delito de violación, cometida en Acapulco en marzo del año pasado https://t.co/jLG3q6ML4d @LxsDelAquelarre pic.twitter.com/ogz8FQJduO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 8, 2021

Tras terminar su relación con el actor, éste la invitó a vacacionar a Acapulco. Al llegar al lugar, la joven pasó algunas horas con otras personas que habían acudido al viaje, poco después se quedó a solas con Gonzalo y Eduardo.

A través de un video publicado en Instagram, Daniela contó a detalle cómo ocurrió el presunto abuso sexual por parte de Eduardo, amigo de su ex novio, Gonzalo Peña, quien formaba parte de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”.

“Empezaron a hablar de los tríos y contesté que nunca lo había hecho, me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha (…) Fui a mi cuarto, me acosté, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, me acosté, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, comentó la joven.

Daniela narró en el video que despertó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando.

“Me paré, me pasé a la cama, él me siguió y yo le decía que me dejara en paz (…) después de rogarme, se salió del cuarto. Me quedé dormida, desperté porque ya me estaban penetrando, me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta de que era él entré en shock (…) Me hice bolita al lado de Gonzalo, ya estaba despierta y si él quería seguir violándome iba a tener que usar su fuerza, se acercó y me jaló. Me dijo que todavía no había acabado, me empezó a pegar y empezó a gritarle a Gonzalo, a lo cual Gonzalo se paró muy enojado y le dijo ‘¿Por qué te enojas si te la acabas de co… bien rico?’”, relató.

Hasta el momento el actor Gonzalo Peña no ha ofrecido su versión en cuanto a los hechos.

Daniela Berriel es modelo y conductora de televisión, fue parte del elenco de la telenovela Las Malcriadas, que se transmitió entre 2017 y 2018 y que fue protagonizada por Sara Maldonado, Gonzalo García Vivanco, Rebecca Jones y Ernesto Laguardia.