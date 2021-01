Danna Paola confiesa haber sufrido violencia de género (VIDEO)

Compartir esta publicación













Danna Paola sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su álbum ‘K.O.’ (Knockout) un día antes de lo esperado debido a filtraciones en la red.

El nuevo material lo componen 11 canciones, de las cuales ‘Friend de Semana’, ‘Me, Myself’, ‘No bailes sola’, ‘Sola’ y ‘TQ Y YA’ ya habían sido presentadas por la intérprete.

Pero la canción que está dando mucho de qué hablar entre los fans es ’Calla Tú’, la cual toca el tema de la violencia de género.

Usuarios en las redes aseguran que el tema se refiere a la situación que sufrió durante su relación con el actor Eleazar Gómez, quien actualmente se encuentra en prisión por violencia contra su pareja.

Antes de estrenar el video de dicha canción, Danna Paola concedió una entrevista al programa ‘Sale el Sol’ donde reveló la historia detrás de este tema y si narra una historia personal sobre la violencia de género.

De acuerdo a Danna Paola, ’Calla Tú’ es una canción muy significativa para ella, ya que es un llamado a poner alto a la violencia.

“Calla tú, es un tema que habla del empoderamiento de la mujer, una canción feminista, que escribí en Madrid en el 2018 de no volvernos a callar nunca más y no permitir ninguna falta de respeto”, señaló para ‘Venga la Alegría’.

Sobre si el tema relata una historia personal, la famosa reveló que la escribió en Madrid en un momento muy importante para ella.

“Totalmente, sí y no, justo… yo creo que es un tema que desde el día que la escribí necesitaba escribir sobre esta situación, yo estaba en Madrid, estaba viviendo en Madrid desde el 2018 antes justo del 8M y la primera marcha que fui feminista del 8M en Madrid”

Danna Paola puntualizó que ’Calla Tú’ no relata una situación de una persona en específico.

“Tenía muchas ganas de escribir algo porque no es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna manera, inconscientemente”.

La cantante aseguró que no solo en lo personal se vive agresiones y confesó que dentro de su carrera como artista ha vivido violencia de género.

“Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’”, expresó la también actriz.

Danna Paola destacó que escribir ’Calla Tú’ le ayudó a nivel personal ya que fue una especie de terapia.

“Soy una persona muy directa, muy transparente, y he aprendido mucho sobre feminismo en los últimos tres años y para mí ha sido de verdad una catarsis interna, el decir ‘necesito escribir una canción que hable de esto’”.