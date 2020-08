¡Danna Paola vetada de Televisa! La ‘borran’ de una presentación (VIDEO)

Danna Paola se volvió tendencia este domingo en las redes sociales, luego de que los internautas enloquecieran tras una supuesta sensura por parte de de Televisa.

La polémica surgió luego de que la cantante se presentara en los Premios Juventud de Univisión que se llevaron a cabo en Estados Unidos, junto a varios de los artistas latinos más influyentes.

La actriz robó cámara en los premios, pues rindió un bonito homenaje a la “Reina del Tex-Mex”, Selena, para conmemorar los 25 años de su muerte, además de cantar junto a Sebastián Yatra.

Aunque les Duela #TelevisaIsOverParty Danna Paola es la mejor aquí dejo su súper actuación she is the QUEEN 👑!!! pic.twitter.com/fuW9AzruGo

— @Chavobien (@chavobien) August 16, 2020