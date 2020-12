David Zepeda aclara rumores sobre su gusto por los hombres

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- David Zepeda habló sin tapujos sobre sus preferencias sexuales y descartó que le gusten los hombres, como se rumoró hace algunas semanas. Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, consideró que señalar que es homosexual es el “falso más tajante”.

En el programa “En casa con Mara”, el actor, que ha protagonizado bochornosos incidentes íntimos, aseveró que no tendría problema en afirmar su gusto por los hombres, si fuera el caso.

“No me pudieron levantar un falso más tajante. Amo a las mujeres. Y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema, y no tiene nada de malo. Pero no, nada que ver”.- David Zepeda, actor.

Señaló que los rumores de supuestas relaciones con hombres le dan risa, pues, aseguró, él y la gente que lo rodea saben quién es; sin embargo, enfatizó que le molestan las mentiras y no tendría problemas en anunciar sus preferencias sexuales a la opinión pública.

“Molestaba (porque) soy una persona de frente y muy honesta y odio las mentiras. Si hubiera sido cierto eso, sería el primero en decirlo”.– David Zepeda, actor.

El protagonista de la novela “La fuerza del destino”, junto a Sandra Echeverría, quien hace semanas dio positivo a COVID-19, revivió la filtración de un video intimo y aseguró que fue una exnovia quien filtró la grabación.

“Fue una exnovia con la que yo salía, y no fue que yo le mandé un video, fue una videollamada a través de Skype y ella la grabó. El hecho de confiar en una mujer, me hizo sumamente vulnerable y me dio esta lección”.- David Zepeda, actor.

Lo más duro de ese episodio en su vida, recordó, fue enfrentar a su familia.

“Tengo 11 sobrinos; imagina la pena que me daba con mis hermanas, hermano, mis padres. Fue realmente una pesadilla”.- David Zepeda, actor

Finalmente, Zepeda aseguro que, por el momento, no mantiene relación amorosa con nadie, aunque hace tiempo surgieron rumores sobre un noviazgo con Araceli Arámbula.