David Zepeda pierde exclusividad con Televisa

David Zepeda reveló que Televisa decidió rescindir de su contrato de exclusividad, dejándolo libre para trabajar con otras televisoras, a pesar de que aún faltaban 4 años para que su contrato con la televisora terminara.

Desde principios de 2019, se avecinaba esta situación para el actor, pues se dijo que sus abogados reclamaron la acción de la empresa y aunque no se supo nada más, todo fue obvio cuando el actor comenzó grabaciones para la segunda temporada de la serie de Telemundo ‘La Doña’, junto a Aracely Arámbula.

Ahora, David rompió el silencio y en entrevista con Mara Patricia Castañeda habló sobre el tema: “Después de Por Amar Sin Ley, hubo algunos ajustes en la empresa. Yo tenía todavía un contrato de exclusividad, me quedaban cuatro años. Vienen cambios y lo entendí perfectamente, rescindieron mi contrato por decirte… el 28 de febrero y el 1 de marzo, yo ya estaba firmado con Telemundo para hacer La Doña”.

A pesar de que David Zepeda ya no tenga exclusividad con Televisa, parece que su relación con la empresa sigue siendo buena, pues será el protagonista de la telenovela ‘Vencer el Desamor’, que se estrenará próximamente en Las Estrellas.

En la misma entrevista dio detalles de su relación amorosa con Lina, que no ha podido superar, pues duraron 10 años de novios, “Yo vivía en la planta alta del edificio y ella vivía con su mamá abajo, entonces fue una relación superbonita, de muchos años. Y eran mi familia: su mamá, ella, su papá, su hermana y de repente romper eso fue una circunstancia difícil, pero al mismo tiempo no”, contó.

Además se sinceró sobre el momento en el que decidió ya no enamorarse tan rápido y evitar salir con el corazón roto, cuando una exnovia de su juventud, le falló, “ella tenía en ese tiempo 15 años y yo 19 años. A la distancia me puso el cuerno y ahí cambió mucho vida porque yo nunca había amado tanto como a ella y me hizo pedazos. Yo cambié como la mentalidad de ya no ser tan buen niño con las niñas. Me hice como más relajado. Antes era muy intenso, muy enamoradizo y ya después como que me relajé un poco más y aprendí a conocer que la vida era más de disfrutar”, finalizó.