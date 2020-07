‘De mi rancho a tu cocina’ rebasa los 3 millones de seguidores en YouTube

Compartir esta publicación













A casi un año de haber lanzado el canal ‘De mi rancho a tu cocina’ en YouTube, Doña Ángela no ha dejado de cosechar éxitos.

Esta vez, la cocinera tradicional mexicana echó mano de Facebook para agradecer a sus seguidores, pues ha logrado rebasar los 3 millones de fans en la plataforma de videos.

‘De mi rancho a tu cocina’ rompe récords

Apenas el mes pasado, el nombre de doña Ángela retumbó en todo el país, al haber sido incluida por la revista ‘Forbes’ en su lista de las ‘100 mujeres más poderosas de México’, donde la reconoció como una “promotora de la comida rural tradicional mexicana”.

“Las recetas de doña Ángela promueven la cocina rural con ingredientes del campo y han sido objeto de cobertura e interés de medios internacionales” Forbes

Doña Ángela agradece a su “nueva familia” por rebasar los 3 millones de seguidores

Ahora, la influencer comunicó otra buena nueva a sus fans mediante su cuenta oficial de Facebook, donde publicó una foto en la que aparece posando con dos placas de YouTube.“Mi gente. Hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de 3 millones en YouTube” dijo emocionada Doña Ángela.

#PorSiNoLoViste || De mi Rancho a tu Cocina, el canal de #YouTube de Doña Angela, llegó a 3 millones de seguidores.#ConéctateConLaInformación en #AMxNoticias con @gina_serrano. pic.twitter.com/sqp484NTUj — Agencia Mexiquense de Noticias (@AMXNoticias) July 29, 2020

El nuevo récord puso tan feliz a doña Ángela que no sólo agradeció a sus seguidores, sino que los reconoció como “su nueva familia”.“Estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes, mi familia, mi gente. Que dios me los bendiga. Me han echo muy feliz porque son parte de mi nueva familia, los quiero mucho”Doña Ángela

PODRÍA INTERESARTE: Así será el regreso al cine; sin palomitas y otras limitantes

Doña Ángela, cocinera originaria de Michoacán se ha ganado el cariño y reconocimiento de miles en el mundo, por dar a conocer las tradiciones culinarias auténticamente mexicanas a través de sus distintos videos publicados en el canal ‘De mi rancho a tu cocina’, donde lo mismo se pueden encontrar recetas complejas de mole, barbacoa y pipián; hasta guisos sencillos, como quesadillas, agua de frutas y café de olla.