Dónde y cómo ver EN VIVO el debate entre Trump y Biden

El primer debate entre el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden está programado para hoy martes 29 de septiembre a partir de las 9 de la noche hora del Este de Estados Unidos en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio.

El debate tendrá una duración de 90 minutos y comprenderá seis segmentos de 15 minutos sin cortes comerciales. El periodista Chris Wallace de Fox News moderará.

Los temas de debate se anunciarán antes del evento, pero debería haber mucho que discutir, desde la pandemia de coronavirus e incendios forestales que asolan el país hasta disturbios raciales, una economía en apuros y una vacante repentina en la Corte Suprema después de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg.

¿Cómo ver el debate en Internet?

El debate se transmitirá en vivo en todas las cadenas principales y canales de noticias por cable, incluidos ABC, CBS, Fox, NBC, CNN, Fox News, MSNBC y C-SPAN. También lo puedes ver en español en Univisión y Telemundo o hacer streaming en vivo desde YouTube.

¿Cómo ver el debate en español?

Univision y Telemundo, las mayores cadenas en español en EE.UU. también transmitirán los debates en vivo.

Univision transmitirá en vivo todos los debates presidenciales con traducción simultánea al español. Se transmitirán en vivo como parte de la cobertura electoral especial e incluirán un análisis previo y posterior al debate por parte de presentadores de Univision Noticias, periodistas y un panel de expertos.

