Debate de Donald Trump y Joe Biden entre acusaciones

EU.- En el primer debate de EU imperó el caos. Más que presentar propuestas de gobierno, los candidatos Donald Trump y Joe Biden aprovecharon el espacio de 90 minutos para lanzarse ataques hasta de tinte personal.

A 35 días de las elecciones, el republicano Trump y el demócrata Biden quedaron mal parados en el encuentro moderado por Chris Wallace, presentador de Fox News, en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio.

Los primeros temas de choque fueron la nominación a la Corte Suprema y la reforma de salud de Barack Obama.Trump urgió al Senado a confirmar a la jueza conservadora Amy Coney Barrett.“Ganamos la elección, las elecciones tienen consecuencias, ganamos el Senado, ganamos la Casa Blanca”, aseguró Trump.

“Creo que ella va a ser fantástica, va a ser tan buena como cualquier persona que haya estado en esa Cor te”.Por su parte, Biden pidió esperar para la confirmación de la jueza, pues la elección ya está en progreso.

El manejo de la pandemia de Covid-19 pareció poner contra las cuerdas a Trump.Y es que Biden le recriminó al presidente no contar con un plan y señaló que los más de 200 mil muertos muestran lo mal que ha actuado Estados Unidos.“Tenemos el 4 por ciento de la población mundial y el 20 por ciento de las muertes por Covid.

Cuando se le ha planteado esto al Presidente, él ha dicho ‘es lo que es’. Él sa-bía que se trataba de un virus mortal y decidió no decirlo para no ‘alertar’ a la gente”, dijo Biden.Biden reprochó a Trump por no haber promovido eluso de cubrebocas para paliar los contagios de coronavirus.

Por su parte, el Mandatario le recriminó su respuesta a la epidemia de AH1N1.“Tú no hubieras podido reaccionar como lo hemos hecho nosotros. No está en tu sangre.

Si tú hubieras estado a cargo de la respuesta de la pandemia, no tendríamos 200 mil muertos, tendríamos 2 millones”.Biden también señaló a Trump por los pocos impuestos que ha pagado en los últimos años, algo que el Mandatario negó.

“¡Millones, pagué millones!”, dijo el republicano al ser cuestionado sobre sus pagos, “ustedes lo van a ver, lo van a ver”, aseguró Trump, quien ha ocultado sus declaraciones desde 2015.“Muestra tus impuestos, muestra tus impuestos”, insistió el candidato demócrata.

🇺🇸🗳️ Un primer encuentro en la carrera por la Casa Blanca que deja más sobras que luces https://t.co/GqMetuHBN2#Debates2020 — FRANCE 24 Español (@France24_es) September 30, 2020