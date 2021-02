Debuta a los 16 años como profesional en MMA con letal estrangulación

A simple vista es una adolescente pequeña, pero debajo de ese tierno aspecto se esconde una letal maquila de Artes Marciales Mixtas -MMA-, que debutó con un triunfo contundente.

Su nombre es Victoria Lee, apenas tiene 16 años y ya debuto como profesional dentro de la dura disciplina del MMA, gracias a la oportunidad que le dio la empresa One Championship.

Aunque muchos creían que era muy joven para debutar como profesional, Lee demostró el porqué fue tomada en cuenta para la función de Fists of Fury I celebrada en Singapur.

La adolescente peladora de origen singapurense-estadounidense debió enfrentarse a la tailandesa Sunisa Srisen dentro de la categoría de peso átomo.

Desde el principio de la pele Victoria Lee mostró que no le daba enfrentar a una peleadora mayor y de más experiencia; y fue en el segundo asalto donde la pequeña de 16 años derribó a su contrincante y ahí aprovechó para realizar na maniobra que la daría el triunfo.

16-year-old phenom Victoria Lee 🇸🇬🇺🇸 does her family proud, submitting Sunisa Srisen in her ONE debut! #ONEFistsOfFury #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/PjNK3FmHlU

— ONE Championship (@ONEChampionship) February 26, 2021