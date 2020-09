¿Profecía de Dark?; caen del cielo decenas de aves muertas VIDEO

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que decenas de aves muertas caen del cielo a una carretera de la ciudad rusa de Balakovo, mientras los automovilistas les pasan encima.

Al respecto, los residentes han comentado que se trata de una profecía de Dark, la serie de televisión alemana de suspenso y ciencia ficción en la que una escena muestra a cientos de pájaros muertos que anunciaban el inicio del Apocalipsis; que tenía lugar el 27 de junio de 2020.

Es por esta razón que los pobladores no han dejado de preguntarse a qué se debe la aparición de tantas aves muertas en un mismo sitio, preocupados de que Balakovo es conocida por su gran planta de energía nuclear. Y qué creen, precisamente el Apocalipsis de Dark se origina por un supuesto “accidente” nuclear que deriva en la extinción de gran parte de la humanidad.

Sin embargo, el departamento veterinario de Saratov está investigando actualmente el incidente y algunos especialistas sugieren que las aves muertas podrían estar relacionadas con una oleada de gripe aviar. Por su parte, los internautas también hicieron referencia a la serie de Chernobyl, donde todos los pájaros murieron con la energía nuclear.

Otro caso de aves muertas caídas del cielo

Pero por muy loco que parezca, no es el único sitio donde han aparecido miles de pájaros muertos, pues el pasado 13 de septiembre en Nueva México, Estados Unidos, un periodista filmó el momento en que se tropezó con esta brutal escena mientras realizaba un paseo.

“Nunca había visto tantos animales muertos en un sólo lugar”, comentó Austin Fisher para The New York Times. En cuanto a Dark, te contamos que en Winden, lugar donde se desarrolla la historia, el Apocalipsis comienza cuando se abren recipientes con material radiactivo que habían estado ocultos desde los años 80’s, cuando una planta nuclear explotó.

I just recorded this up in Velarde, N.M. I’ve never seen anything like it. I’m told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7 pic.twitter.com/XXVM4AZrDu

— objectivity haver (@austieJFish) September 14, 2020