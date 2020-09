Texas declara estado de desastre por Beta, oleaje ya provoca inundaciones

Los efectos de la tormenta tropical Beta ya comienzan a sentirse en varios sectores de Texas y por eso el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió este lunes una declaración de desastre para 29 condados del estado.

Los condados incluidos en la declaración son: Aransas, Bee, Bexar, Brazoria, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Nueces, Orange, Refugio, Sabine, San Augustine, San Patricio, Shelby, Travis, Victoria y Wharton.

“Le pido a los texanos estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias suficientes para que estén seguros”, dijo el gobernador, quien recalcó que las principales amenazas son las marejadas ciclónicas y las inundaciones.

En el área de Galveston ya se han reportado inundaciones y en la zona de Kemah el oleaje ya causó daños a varias estructuras cerca de la costa.

Issuing a Disaster Declaration for 29 Texas counties in the path of #TropicalStormBeta.

This storm is expected to make landfall this evening and has already caused storm surge and damaging winds along the Texas Coast.https://t.co/oZ3B2ORYJW

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) September 21, 2020