Decomisan 140 mil dólares a un hombre

Aduanas decomisó 140 mil 750 dólares en efectivo que un pasajero de autobús llevaba hacia México, fue interceptado en el puente internacional “Juárez-Lincoln”, arrestaron al joven de 26 años de edad.

En sentido vial norte-sur los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), revisaron un camión de viajes binacionales, el sábado día 13.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Laredo desmiente rumores de asaltos a domicilios

En la unidad marca Volvo, año 2014, viajaba un muchacho mexicano, al que le fueron revisadas sus pertenencias como a todos, pero luego él fue enviado a segunda inspección, ahí se dio el hallazgo.

“Es un ejemplo del compromiso de nuestros compañeros, del celo del personal para evitar todo tipo de delito en nuestro país, de entrada, como de salida”, dijo Eugene Crawford, Director del Puerto de Laredo para Aduanas y Protección Fronteriza.

Los fajos de billetes fueron encontrados entre el equipaje del hombre, distribuidos en sus pertenencias.

El dinero fue asegurado por CBP, el tipo fue detenido y el caso turnado a la multi agencia de Fuerza de Aduanas y Migración así como de Investigaciones de Seguridad Interna (ICE-HSI)

Por ley federal, toda suma mayor a 10 mil dólares debe ser declarada cabalmente al intentar ingresarla y sacarla de Estados Unidos, sea efectivo, joyas, moneda extranjera, certificados de valores, bonos, documentos bancarios o financieros en papel, cobrables al portador.

🔔 Attention! There is an issued boil water notice effective immediately for the Highway 359 corridor in the easternmost part of Laredo. To view current boil water notice neighborhoods and subdivisions please visit:https://t.co/K4Pys93RdZ pic.twitter.com/8yJFqaIhFW

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 18, 2021