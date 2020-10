Decomisa CBP cubrebocas ‘piratas’ y medicamento anti covid

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos CBP , llevan a cabo la labor al identificar y decomisar medicamentos contra el COVID-19 falsificados o no aprobados, cubrebocas y kits de prueba.

Tan solo a mediados de agosto, los oficiales de CBP incautaron cerca de 59 mil cubre bocas, clasificados como falsificaciones, pues violan las protecciones de marcas registradas de diseñadores, equipos deportivos, fabricantes de vehículos, personajes de dibujos animados y otros. En conjunto, los cubre bocas alcanzarían un valor total de venta de 2 millones 553 mil dólares, si fueran auténticos.

A menudo, los productos falsificados se fabrican en instalaciones no reguladas con materiales de calidad inferior que podrían dañar potencialmente a los consumidores estadounidenses.

“El volumen de cubre bocas falsificadas es asombroso y una prueba más de que los estafadores se aprovechan de una pandemia internacional para llenar sus bolsillos codiciosos vendiendo productos ilícitos y potencialmente peligrosos como equipo de protección personal para el COVID-19 no legítimos”, destacan autoridades CBP.

.@CBP officers in the #Baltimore Field Office continue to seize counterfeit and unapproved #COVID19 products, including nearly 59,000 counterfeit facemasks. Protect your families by purchasing authentic products from reputable vendors. Details at https://t.co/O0M0ajdm5o pic.twitter.com/XD0CfZrFTk

— CBP Mid-Atlantic (@CBPMidAtlantic) October 8, 2020