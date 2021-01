Decomisan cocaína

En casos separados, una chica de 18 años de edad, fue detenida en el puente internacional con casi 17 libras de cocaína, al día siguiente una joven de 25 años, llevaba más de 4 libras de ese polvo; y un trailero mexicano fue detenido con 28.6 libras más del alcaloide.

Hubo tres casos de decomisos de drogas por parte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) entre domingo 24 y lunes 25 de enero, en los puentes internacionales entre ambos Laredos, paso “Juárez-Lincoln” y Puente Del Comercio Mundial.

Una menor de edad, en un vehículo Chevrolet año 2009, fue detenida el domingo en el cruce binacional número 2, fue enviada a segunda revisión, llevaba 7 paquetes conteniendo 16.97 libras de cocaína, equivalentes a 7.704 kilogramos

Eugene Crawford, Director del Puerto de Laredo para CBP, estimó dicha droga en 130 mil 900 dólares.

Joven mujer de 25 años, el lunes 25, a bordo de un auto Nissan, año 2009 llegó al mismo puente internacional, el lunes 25, igual fue enviada a segunda revisión y le hallaron dos paquetes con cocaína dentro del carro, pesó la droga 4.67 libras netas, que son 2.120 kilos.

Crawford dijo que tal droga tenía un valor cercano a 36 mil 040 dólares.

Y el último decomiso fue en el citado puente de carga, cuando un camión, marca Kenworth, también año 2009, llegó con un remolque cargado de candelabros de cristal o velas de vidrio.

Un chofer mexicano, de 44 años de edad, en la cabina del tractor, llevaba 11 paquetes en cinta adhesiva color negro, con peso de 28.61 libras (12.988 kilogramos).

El narcótico fue estimado en un valor de 220 mil 660 dólares.

Entre las tres cargas, CBP las valorizó en alrededor de un total de 387 mil 600 dólares.

Las tres personas fueron arrestadas, los tres vehículos y las drogas se las quedó Aduanas, los casos fueron turnados a la doble agencia de Fuerza de Aduanas Migración-Investigaciones de Seguridad Doméstica (ICE-HSI).

