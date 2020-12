Decomisan reptiles que buscaban ingresar a México de forma ilegal

Agentes de la Oficina de Operaciones de Campo, OFO, de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP,hicieron el descubrimiento de reptiles al procesar un vehículo para su salida de la Unión Americana.

“Durante el curso de las inspecciones que periódicamente se llevan a cabo en los carriles de salida a México, nuestros oficiales a menudo se encuentran con una gran cantidad de violaciones del proceso de exportación, como lo demuestra este decomiso de reptiles”, dijo el director del Puerto de Entrada de Hidalgo, Carlos Rodríguez.

TE PUEDE INTERESAR: Definirán el jueves cuándo usar vacuna contra COVID-19 en Laredo, Texas

Los oficiales de CBP seleccionaron una SUV Chevy Avalanche, conducida por un ciudadano estadounidense, para una inspección más detallada, lo que condujo al descubrimiento de reptiles no declarados, escondidos en contenedores de plástico y sacos.

En total se contabilizaron 23 serpientes, 10 sapos, 23 camaleones y 16 geckos.

CBP se puso en contacto con agentes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, quienes llegaron para tomar posesión de los reptiles y buscarán que el personal del zoológico Gladys Porter en Brownsville, se haga cargo.

.@CBP intercepts more than 70 undeclared reptiles at Hidalgo Port of Entry. Read more here: https://t.co/VjwzQLC34S https://t.co/sCsoYtgMob

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) December 8, 2020