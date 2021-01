conoce los decomisos más extraños que hizo cbp en el 2020

Los restos de un mono de una especie en peligro de extinción escondidos en un cargamento de chiles secos, un tucán vivo dentro de una bolsa y antiguas esculturas de piedra de Camerún conocidas como “Monolitos de Ikom” están entre los 10 principales decomisos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) en EEUU el pasado año.

El tucán ocupó el primer lugar de las incautaciones. El ave fue descubierta en una bolsa de plástico por agentes de CBP el pasado julio mientras detenían a un grupo de inmigrantes indocumentados cerca de Brownsville, Texas.

Los agentes detuvieron a siete inmigrantes de México y Guatemala y durante el operativo vieron una bolsa de plástico que llevaba uno de ellos con un pájaro vivo. Después de inspeccionar la bolsa, los agentes identificaron al ave como un tucán.

“Si bien es raro que la Patrulla Fronteriza descubra animales exóticos de esta manera, esta no es la primera vez que se rescatan animales exóticos durante un intento de contrabando de animales. Hace apenas dos años, los agentes rescataron a un cachorro de tigre metido en una bolsa de lona cerca de Brownsville”, dijo CBP en su recuento del año.

Uno de los decomisos fue el de los restos de un primate en peligro de extinción escondido dentro de un cargamento de chiles secos el pasado septiembre en Cincinnati se ubicó en el cuarto puesto de la lista. Los restos fueron hallados el pasado abril durante una inspección a varias bolsas grandes de chiles secos importados de Tailandia.

Al mirar más de cerca, los especialistas encontraron en el cargamento varios productos de vida silvestre prohibidos, incluidas numerosas ranas e insectos secos y los restos de un primate en peligro de extinción que luego fue identificado como un lorisidae, una especie que vive en el centro de Africa y el sur y sureste de Asia.

