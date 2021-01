¿Qué decretos firmará Biden en su primer día como presidente de EU?

Joe Biden emitirá 17 decretos ejecutivos en su primer día como presidente de Estados Unidos -incluyendo uno para cancelar la constricción del muro fronterizo con México- con el fin de revertir en buena medida las políticas impulsadas por su antecesor Donald Trump.

Tras cuatro años de una política marcadamente antiinmigrante, Joe Biden anunciará este 20 de enero la cancelación del polémico muro fronterizo, el cual debía ser pagado por México para resarcir supuestos agravios históricos hacia Estados Unidos, algo que naturalmente nunca sucedió.

¿Qué decretos firmará Joe Biden en su primer día como presidente de Estados Unidos?

Pero la cancelación del muro fronterizo con México no es el único decreto de Joe Biden en la materia. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el nuevo presidente de Estados Unidos también anulará un decreto migratorio que restringe la entrada de ciudadanos de países con mayoría de población musulmana.

Además, enviará al Congreso un proyecto de ley para abrir la puerta de la naturalización a unas 11 millones de personas que actualmente viven en Estados Unidos sin un estatus regular, muchos de ellos llegados desde México.

Según la propuesta de Joe Biden, las personas que hayan vivido en Estados Unidos sin estatus regular hasta el 1 de enero de 2021 podrían acceder a una visa temporal o bien a la residencia permanente (green card) si cumplen con algunos requisitos como pagar impuestos y pasar un examen de antecedentes.

EN VIVO:

Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021