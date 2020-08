Defraudan médicos falsos a contagiados en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Aprovechando la contingencia y necesidad de atención médica oportuna en Nuevo Laredo se han presentado ya casos de enfermeros o personas sin estudios que se hacen pasar por médicos para consultar y hasta recetar medicamentos que en ocasiones, ni siquiera son los adecuados para tratar el Covid-19, que es para lo que son contratados.

Tal es el caso de Yoana Patricia Valladares y su familia -dos hijos menores y su esposo- quienes denunciaron penalmente a un enfermero que cobró consultas y hasta extendió recetas sin folio, pero sí con la cédula profesional de un médico de Montemorelos.

La familia llegó a esa conclusión, luego de buscar su nombre y la cédula profesional en la plataforma de la SEP, percatándose que no coincidían, pues el nombre del enfermero -que atendía como médico en Nuevo Laredo- Marco “N”, aparecía únicamente con estudios de licenciatura en enfermería egresado de la Facultad de Enfermería de la UAT, mientras que la cédula que utilizaba correspondía a Rodolfo Medina de la Fuente, médico cirujano de la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, incurriendo en usurpación de identidad además de una violación a la Ley General de Salud por ejercer la práctica de la medicina sin licencia.

RECOMIENDA A FALSO MÉDICO

La afectada narró que el 17 de agostos, por recomendación de un conocido, Marcos “N” quien se hizo pasar por doctor y le dio un teléfono con línea americana.

“Por mi condición de salud no me percaté de que no me revisó, nunca me escuchó la respiración, nunca escuchó mis pulmones lo único que hizo fue preguntarme qué sentía y me dijo que para él teníamos un cuadro Covid y que no tenía caso hacerme la prueba que me iba a consultar a mí y a mi esposo”.

Dijo que les recetó tratamiento y la consulta la cobró en 500 pesos, al día siguiente regresó, otra vez por la noche, alrededor de las 11:00 y les cobró lo mismo.

“En la receta que nos da, en la parte inferior izquierda, se ve un sello y un nombre, con cédula de Médico Cirujano Partero emitida por la Universidad México Americana del Norte bajo la cédula profesional 8380922”, refirió.

SÓLO ACUDÍA POR LAS NOCHES

Lo extraño es que este supuesto médico, sólo acudía a su casa por las noches y la madrugada, segúnMarcos “N”, era porque tenía más de 120 pacientes que consultaba, y sólo se limitaba a inyectarlos, y no tardaba más de 10 minutos con su familia, sin mejoría alguna.

Marco “N” los visitó por última vez el jueves 20 de agosto, alrededor de las 10:40 de la noche, y les dijo que no regresaría con ellos, pues ya había concluido el tratamiento, pero para Yoana y su familia no había mejoría alguna, al contrario, presentaban más cansancio, dolor en el pecho y otras molestias.

LOS ALERTAN EN FARMACIAS SIMILARES

“Le solicitamos al supuesto doctor que nos atendiera, que no veíamos cambios, y que nuestros hijos eran alérgicos a la penicilina, sólo nos daba lo mismo a todos; como padres desconocemos lo técnico y confiamos en esta persona, y este sujeto nos recetó, y cuando se fue de casa salimos a comprar el tratamiento, a una farmacia similares, en donde nos hicieron ver ciertos detalles y errores en los nombres de los medicamentos, y preguntas si éramos alérgicos, a lo que dijimos que nuestros hijos a la penicilina”, cuenta Yoana.

“Y fue ahí donde nos explicó que el tratamiento que nos estaba dando podría hacer reacción y nos recomendó revisar en el registro nacional de profesionistas la cédula profesional de este presunto médico, que corresponde a Rodolfo Medina de la Fuente como Licenciado Médico Cirujano de la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, persona que no tiene relación alguna con Marcos ‘N’”, agregó.

Ante esta situación, Marcos “N” no cuenta con autorización médica para emitir recetas, consultar y mucho menos dar tratamiento como médico, delito que se agrava, ya que se presentó como médico, usurpando otra persona.

Aunque Yoana y su familia lo encararon y le exigieron el reembolso, este presunto médico sólo se limitó a amenazarlos, manifestándoles por vía Whatsapp que no sabían con quién se habían metido.

¿CÓMO DETECTAR FALSOS MÉDICOS?

En caso de sospechar de la veracidad o profesionalismo de alguna persona que ejerce la medicina, los médicos locales recomiendan ingresar su nombre y/o número de cédula en el sitio http://www.cedulaprofesionalsep.gob.mx para comprobar que la identidad que presentan corresponda y que estén debidamente calificados y reconocidos como médicos.

