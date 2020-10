Diego Santoy, ‘El Asesino de cumbres’ podría salir de la cárcel, revelan

Compartir esta publicación













NUEVO LEÓN.- Diego Santoy Riveroll, conocido como “El Asesino de Cumbres”, podría salir libre, y es que su caso fue reabierto.

La columnista Saskia Niño de Rivera escribió en su columna para El Universal titulada “Diego Santoy, ¿libre?”, que Riveroll, quien actualmente se encuentra resguardado en un penal de Nuevo León, tiene grandes posibilidades de salir libre, luego de que su caso fue reabierto este año.

“La razón por la que mi expediente se está volviendo a abrir, es porque mi declaración ante el Ministerio Público se consiguió de manera ilegal. Se llevó a cabo de forma ilícita y por ende la anularon”, indica que le comentó el acusado a Niño de Rivera.

“Yo nunca he negado los hechos. Lo único que quiero es que mi proceso se lleve de forma legal”.

La activista y fundadora de Reinserta detalló que en febrero pasado, Santoy fue notificado “que dado a que no tuvo representación legal en los careos que todos vimos por televisión, los careos se tenían que volver a realizar. Según consta en el expediente, en las audiencias no hubo debido proceso, y algunas se llevaron a cabo sin la parte afectada.”, por lo que “Más de una década después, Santoy podría aproximarse a la libertad por el cúmulo de errores, no necesariamente por su inocencia”.

“No había duda que me iban a sentenciar. Aun yo no habiendo matado a esos niños, la persona que tenía que fallar a mi favor no lo hizo ya que mi sentencia vino por parte de los medios. Era demasiada la presión que tenía el juez por fallar a mi favor”, señala.

En 2010, Diego Santoy Riveroll recibió una condena de 138 años de prisión por los delitos de homicidio de los dos menores de edad, así como homicidio en grado de tentativa, secuestro y robo de vehículo, sin embargo, el código penal del Estado indica que el asesino sólo podrá pasar 40 años en prisión.

Actualmente, a sus 34 años Diego está recluido en el penal de Cadereyta y estudia y trabaja, e incluso tieneuna relación sentimental con una mujer con la que procreó un hijo.

El crimen por el que se encuentra tras las rejas sucedió el 2 de marzo de 2006, dos menores fueron asesinados luego de que la hermana de los pequeños terminara su relación sentimental con Santoy.

La tragedia sucedió en la calle Monte Casino número 2909 de la colonia Cumbres segundo sector.

Diego Santoy Riveroll allanó la vivienda con un pasamontañas, supuestamente para cometer un asalto, sin embargo, la historia cambió cuando asesinó a Erik y María Fernanda Peña Coss.

También hirió con un cuchillo a su ex novia Erika, quien se convertiría en la principal testigo.

Tras matar a los menores y herir a su ex pareja sentimental, Diego también secuestró a la empleada doméstica, quien la encerró en la cajuela de un automóvil, en el que huyó.

Al mediodía, las autoridades entraron a la vivienda, descubriendo así el asesinato de los niños.

Erika fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario, donde con el paso de los días evolucionó satisfactoriamente.

Cuatro días después, Diego y su hermano fueron aprehendidos en Oaxaca mientras viajaban en autobús por carretera. Su destino, establecerse en la frontera con Guatemala.

Un día después, el 07 de marzo, los hermanos Santoy Riveroll fueron trasladados en avioneta a la ciudad de Monterrey, donde declaró que había asesinado a los hermanos Peña Coss.

A mitad de mes, el 15 de marzo, Erika fue dada de alta, y confesó que su ex pareja había privado de la vida a sus hermanos luego de terminar la relación sentimental.