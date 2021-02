VIDEO: Deja 200 desaparecidos fuerte inundación desatada por ruptura de glaciar

VIDEO: Deja 200 desaparecidos fuerte inundación desatada por el desprendimiento de un glaciar

La ruptura de un glaciar en el Himalaya provocó la repentina crecida de un río en el norte de India, informó la policía.

“Localizamos al menos tres cuerpos en el lecho del río. El último balance da cuenta de cerca de 200 desaparecidos. Además hay 17 personas bloqueadas en un túnel”, dijo un portavoz de la policía del Estado de Uttarakhand a AFP.

Un sector del glaciar se rompió y se deslizó hacia el río Dhauliganga. El repentino aumento de las aguas desencadenaron una avalancha e inundaciones masivas siguiendo el curso de los cauces de varios ríos, obligando a la evacuación de emergencia de miles de personas. El fuerte torrente sumergió dos centrales eléctricas y arrasó con todo lo que encontró a su paso en este estrecho valle, incluida una presa hidroeléctrica en construcción, puentes y carreteras, según imágenes tomadas por habitantes del lugar aterrorizados.

La mayoría de los desaparecidos son trabajadores de dos centrales eléctricas arrasadas por la correntada que provocó un enorme trozo de glaciar que se despeñó por la ladera de una montaña, indicó el jefe de policía, Ashok Kumar.

“Había unos 50 trabajadores en la planta de Rishi Ganga y no tenemos ninguna información sobre ellos. Otros 150 trabajadores se encontraban en Tapovan”, añadió.

“Casi 20 están atrapados en un túnel. Estamos intentando llegar hasta ellos”, agregó.

Con la carretera principal completamente arrasada, el túnel se llenó de lodo y rocas, por lo que los socorristas tuvieron que descender por una ladera con cuerdas para acceder al lugar.

#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns

Centenares de rescatistas, apoyados con helicópteros y aviones han sido destacados a la región.

Nanda Devi glacier broke off in #Chamoli district of #Uttarakhand Sunday morning.Damaged a dam on Alaknanda river. Rise in water level in river. Reports of loss awaited. pic.twitter.com/GUXcLttXVg

