Deja Bautista legado al irse

Falleció el agente aduanal José Guadalupe Bautista Montoya, quien contaba con una experiencia de más de 30 años en el tema de la importación de vehículos. Fue un hombre que participó constantemente en el Programa Paisano, por lo que recibió algunos reconocimientos.

Integrante de la Asociación de Agentes Aduanales y miembro de la Comisión de Vehículos en la Confederación Nacional de Agentes Aduanales (Caarem), además formó parte del Cabildo en la administración 2008-2010, en la que tuvo oportunidad de apoyar a la comunidad.

Las redes sociales se llenaron de condolencias y mensajes de aliento para la familia por la irreparable pérdida.

“Muy triste noticia. Se nos adelantó un gran ser humano que quiso hacer muchas cosas por el bien de los demás y no le alcanzó el tiempo. Un gran agente aduanal, un gran y querido amigo. Que descanse en paz mi querido Lupe”, dijo Francisco Román Partida Robledo.

Diana Cantú, quien fue candidata de Morena en el proceso electoral del 2019, recorrió las calles de Nuevo Laredo, siempre acompañada de Bautista Montoya, a quien le dedicó emotivas palabras.

“Con profundo dolor me uno a la pena que embarga a la familia Bautista Montoya por el sensible fallecimiento de mi gran amigo Guadalupe. Amigo, compañero, consejero. Te vamos a extrañar. Pero sé que descansas en paz y que algún día nos volveremos a encontrar para seguir con esas interminables pláticas. No te digo adiós sino hasta pronto. Siempre te recordaremos”, expresó.

José Guadalupe Montoya Bautista, originario de Nuevo Laredo, murió a los 60 años, fue un buen hijo y hermano.

“Lamento profundamente la partida al viaje sin retorno de mi buen cliente y excelente amigo José Guadalupe Montoya, caray mi Lupe apenas hace una semana bromeamos que yo te iba a ganar la carrera hacia la muerte, me duele mucho no poder despedirme de ti, pero al ratito te alcanzo para reírnos de la vida como siempre. Que Dios te tenga en su Gloria mi hermano, descansa en paz”, manifestó Francisco Estebane Ponce.

Debido a la contingencia sanitaria, no habrá velación ni cortejo, pero tendrá su última morada en el Jardín de los Ángeles.