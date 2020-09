Deja Comapa gran pozo en la Américo Villarreal

Compartir esta publicación













Como consecuencia de una reparación de la línea de agua potable en la Carretera Anáhuac, que Comapa no concluyó en su totalidad, vecinos de la colonia Américo Villarreal colocaron un letrero para evitar una tragedia, pues lleva un mes sin ser completada.

Se han registrado hasta la fecha dos accidentes, en los que automóviles han caído en el hoyo, situación que preocupa a la ciudadanía.

El 24 de julio, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, realizó ciertas reparaciones en la línea de agua potable, lo que generó que el servicio quedará suspendido para las colonias que son abastecidas por el Tanque Matamoros, y desde entonces, aunque se llevó a cabo el trabajo de reparación en el sector, los residentes padecen con un pozo que no se cerró al 100 por ciento y que ni siquiera se acordonó.

NO LO ARREGLAN

“Han venido varias veces, pero no han arreglado nada, me he cansado de hablar a la línea que tiene Comapa para hacer el reporte y no he recibido res-puesta por parte de ellos. Manejar por esa vía es un peligro, sobre todo por la noche, porque el que no sabe del pozo muy posiblemente termina dentro de éste”, expresó una habitante del sector.

Por tanto, al no haber una señal que advierta a los transeúntes, los vecinos elaboraron un cartel para evitar posibles accidentes, ya que es un carril muy transitado, además ha sido un punto que genera suciedad en las viviendas cercanas.

“Desde que abrieron ahí en la carretera, toda esa arena se mete a las casas cercanas, es un batallar todos los días, es la hora y todavía no han podido cerrar ese pozo”, afirmó Cynthia.